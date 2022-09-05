今年24節氣中的「白露」落在9月7日到23日之間，代表水凝成露、陰氣長，意味著天氣將逐漸轉涼。國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，天氣冷熱轉換之際要小心感冒，不過生肖屬虎、猴、鼠、豬者在白露期間財運不冷反熱，可好好把握事業飛黃騰達的好契機。

Top4生肖虎

屬虎的朋友在白露期間邏輯特別清晰，事業能得到擴張，但不要不耐煩，只要能抱持服務他人的心態，財富就會跟著來。若能發展國內生意，對你的財富會有大大提升的作用，但觸法行為切忌避免，否則會帶來官訟跟口舌是非。

Top3生肖猴

屬猴的朋友在白露期間有紅火之勢，事業運超級強，記得合約要做得完善，也要懂得隨時滾動式調整，另外注意行車安全，上路不疾不徐，安全第一。

Top2生肖鼠

屬鼠的朋友在白露期間溝通與表達要有耐心，財富已經鎖定，只差解除對方的疑慮跟問題，尤其當對方確實有經濟上的困難時，若能協議出雙贏的方案，肯定可以成交。大財將至，但切記見好就收，不要太霸道，才不會招惹麻煩。

Top1生肖豬

屬豬的朋友在白露期間名氣大漲，受眾人關注，財富、事業可以大幅度的提升，也有升官發財之勢，只要保持好心情，多說好話不抱怨，細心不著急，照著步驟進行，就可以避開許多不必要的麻煩。