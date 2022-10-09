昨（8日）進入24節氣中的「寒露」，代表深秋到來、寒氣驟降。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專發文指出，進入深秋後，生肖屬牛、羊、兔、雞者可以苦盡甘來，迎接貴人、遠離小人，只要低調行事，保持愉快的心情，就能吸引好事降臨。

第四名、生肖牛

深秋時分，生肖牛在事業方面將迎來合作夥伴的大力支持，為你出主意、分析事情利弊，幫助你做出正確的決定，親密伴侶則會在生活上替你料理繁瑣雜事、打點事業所需的大小事，讓你可以無後顧之憂向前衝。為人打工者將有機會獲得主管青睞，得到一個能大展身手的機會，升官加薪不再遙不可及。

第三名、生肖羊

深秋時分，生肖羊有機會一掃過去低迷的生活狀態，諸事不順、小人扯後腿等情況逐漸緩解，工作上遇到瓶頸、困難，也會有貴人出現為你化解，讓危機變成迎向成功的契機。感情方面，不適合你的伴侶，或總是讓你內耗的曖昧對象，會在立冬前後逐漸淡出你的生活，在這段時間裡，不妨多思考什麼樣的伴侶適合自己，讓未來伴侶成為你人生路上的貴人之一。

第二名、生肖兔

生肖兔前陣子或許深陷家人、朋友、同事留下的爛攤子當中，更為此付出不少的金錢與心力，所幸在深秋時分，你有機會離開久住的地方，或是外派到遠方，能夠轉換你原本的氣場及運勢，避免掉一些災禍和職場是非，甚至有機會展開一場突如其來的旅行，並在旅途中結識志同道合的朋友，讓你放下過往的不順心。抓住這段期間的異地機運，也許能找到人生新目標，或遇到值得交往的好對象。

第一名、生肖雞

生肖雞過去可能遭遇小人、朋友惡意中傷，甚至幫別人背黑鍋等情況，但值得慶幸的是，進入深秋時分，你的生活、職場、金錢都將迎來轉機。過往算在你頭上的職場過失，會有貴人為你洗刷冤屈，各種烏煙瘴氣的倒霉事也會離你遠去，不但能迎來爆棚的正能量，甚至久未聯繫的朋友也會突然出現，助你一臂之力，不論生活瑣事、感情關係、職場人際等問題都能得到解決，做什麼事也能得心應手、順風順水，財運跟著由黑翻紅。