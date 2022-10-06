很多人一談戀愛就像變了一個人，不僅會把時間和精力全花在愛人身上，還會把感情視為生活重心。命理專欄《旺好運》分享，生肖屬猴、馬、兔、牛的女生面對感情往往比較衝動，不僅樂於付出所有，還甘願為另一半拋棄原則，秒變戀愛腦。

▍生肖猴

屬猴的女生比較隨心所欲，在感情方面也一直都是順從自己的心意，不會考慮太多，因此談戀愛後會將愛人擺在第一順位，就算別人給建議她們也聽不進去。

▍生肖馬

屬馬的女生個性獨立自主，在感情上卻很容易心軟，只要愛人服軟討好，她們就會忍不住下修底線，但這樣的感情終究無法長久，當傷害累積越來越多時，還是要勇於抽身才好。

▍生肖兔

屬兔的女生甘願成為感情中的小女人，平時的她們心思細膩，但一暈船就會看不見對方的缺點，因此很容易被愛人牽著鼻子走，什麼事都願意做。

▍生肖牛

屬牛的女生在日常生活中是精打細算、精明幹練的人才，但碰上感情事她們就會深陷其中，甚至眼裡只有愛人，完全容不下其他人，因此很容易失去平常的理性。