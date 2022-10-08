瘦是很多人夢寐以求的身材，10個女生有9個想減肥，但是瘦真的好嗎，其實心寬有肉，對有些人的運勢反而有幫助，《靈匣網》運勢專欄指出，生肖羊、生肖鼠、生肖蛇、生肖牛、生肖豬，豐腴的身材會帶來更多的福氣，不僅會增加個人魅力，貴人運也會提升。

▍生肖羊：身上長肉心不慌

很多生肖羊都屬於骨架較小的體型，因此要有點肉才好看。圓滾滾的臉蛋，甜美的笑容，人見人愛好運降臨。太瘦看起來會缺乏氣勢，容易被人忽視、看扁，人緣不好，就容易與好運擦肩而過。圓潤一點，福氣也會多一點。想要心不慌，運氣旺，就別讓自己太過消瘦。

▍生肖鼠：增加氣度與格局

長肉就是福，臉上有肉，心胸寬大，會讓生肖鼠整個人看起來親和有魅力，氣場一下子提升不少。生肖鼠太瘦會給人小氣、計較、兇狠的印象，但如果長一點肉就會整個不一樣，顯得大氣、有格局，自然而然吸引優秀的夥伴，運勢也能節節高升。

▍生肖蛇：圓潤有肉貴人運提升

生肖蛇太瘦容易給人冷酷無情、內心陰暗的感覺，人緣下降。臉上長點肉，能增強親和魅力，提升貴人運；所以別因為長點肉就煩惱，愉快開朗長點肉，貴人加持好運來。

▍生肖牛：心寬不愁氣才足夠

生肖牛常常操心操勞，一忙碌就傷身，一傷身人就消瘦，這一來，心煩意亂事事衰；若能學著放下煩惱，養足精神，餵飽自己，那可就不一樣了！心寬體寬人舒暢，人氣加分好運到，敞開心胸愛自己，好運自然少不了你。

▍生肖豬：體豐神定福氣滿

生肖豬屬樂天派，吃飽的時候，精神狀況特別佳，你不用擔心自己有時不小心吃過頭，其實你需要放寬心，生肖豬如果太過瘦弱，反而容易脾氣暴躁好運削弱；長點肉儲能量，好運加持福氣旺，對人際、事業、財運都會加分。