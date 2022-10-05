隨著網路發達，遠距戀情越來越普遍，但結婚後若要遠赴異鄉，恐不是每個人都能適應。《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖虎、生肖雞、生肖牛、生肖羊的女性不宜遠嫁，若結婚後遠赴異國，容易因不適應造成夫妻感情失和。

第四名：生肖虎

屬虎的女生勇敢獨立，在哪裡生活其實都沒有太大問題，但因太好強，移居異國後只能跟婆家往來來，恐因意見不合造成摩擦，婆家任何芝麻小事都會被放大，成為你責怪另一半的理由。所以屬虎的女生若遠嫁，要懂得「距離就是美」的不變道理。

第三名：生肖雞

從個性上來看，屬雞的女性一生都需要依靠娘家，有時是物質上的依賴，有時是精神上的寄託。如果少了這個後盾，內心會一直覺得很不平衡。一旦遠嫁異地，若夫家經濟狀況好，遇到困難還有辦法解決，否則沒了娘家人的支持，生活就會變得十分難熬，讓肖雞的女性悔不當初。

第二名：生肖羊

雖說生肖羊溫柔委婉的性格有利於人際和諧，但這也意味著有些地方必須委曲求全。若遠嫁異地，或多或少都會面臨生活差異與委屈，屬羊的女性免不了吃虧，若遇上另一半不夠體貼、重視，容易萌生放棄婚姻的念頭。

第一名：生肖牛

屬牛的女性脾氣倔強，且喜歡把任何事都悶在心裡，離開家人、朋友及熟悉的生活圈，在異地的生活只有另一半能當靠山，一旦和另一半之間有意見，除了打電話跟家人或朋友訴苦，也沒有什麼實際的解決辦法，那種又生氣又無助的感覺，會讓生肖牛的女性十分絕望。