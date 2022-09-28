10月即將到來，能否擺脫不順，或是會有幸運的是發生，通靈大師江嘉葉也為讀者分析10月份12生肖的運勢，看看在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

生肖鼠

屬鼠人在10月份，如果仍陷於低潮或尚處在困境煩惱之中，那麼這個月有望否極泰來、起死回生，隨著時間一天天的過，你會慢慢掌握自己的方向，在工作事業上，能夠有所突破，自己的眼光以及判斷力，也會在這個月變得更犀利，更能夠找出問題的癥結點和解決方式，要記住冷靜的思考，能帶給你更多的靈感。在感情上，這個月較為不順遂，特別在單身者的身上，較不易受到青睞，常被對方不當一回事，有真心換絕情的情況產生，因此建議本月份，不要浪費時間在感情上，多把心思放在工作上，會得到更多的成就感。

幸運數字：41

吉祥方位：西北

生肖牛

屬牛人在10月份，對於工作事業的願景，容易產生渺茫、捉摸不定的情緒，不知道未來的發展在哪裡，甚至會感到一絲絕望，好像已經沒有進步空間了，其實是你自己杞人憂天，本月的你，即將要步入上昇期，透過你的努力，慢慢的會有所收穫。但是在財運上，特別是不固定薪資或業務類型的人，會覺得客戶的心理難以判斷，做起來事來也感到格外的辛苦與不順，很多時候都無法掌握到時機，因此建議你要按部就班，一步步的來，不要用取巧的心態，一切以耐心和誠信面對，才能獲得好結果。健康上要注意尿道系統以及腎結石的狀況。

幸運數字：32

吉祥方位：南

生肖虎

屬虎人在10月份，可以說是蓬勃發展，在工作事業以及財運上，都能得到天時地利的配合，讓你感到如魚得水，春風得意，但也因為過於風光，易遭小人妒忌暗害，請多注意身邊高冷型的女性，多與之維繫良好關係，因為她可能就是那個會在後面放冷箭的人。本月在感情桃花上，也能夠有不錯的發展，但是自己可要好好的選擇，不要到處招蜂引蝶、拈花惹草，太多的曖昧關係，容易讓自己最後落得一個臭名，最後什麼都得不到。健康上要多注意心肺功能，建議多做些有利於心肺的運動，如簡單的長時間步行或是跑步等等。

幸運數字：19

吉祥方位：西方

生肖兔

屬兔人在10月份，桃花運勢仍然相當的不錯，有機會遇到心儀的對象，但是請你多多做好防護措施，因為一不小心，就非常容易做人成功，奉子成婚，但相對於已婚者，本月的桃花可能會帶給你相當嚴重的後果，千萬不要以為神不知鬼不覺，其實從一開始，你的另一伴就會發現你的不對勁，並且一直默默地觀察中，所以建議已婚者，可以有紅粉知己，但千萬不可有逾矩的情形，否則一定會被攤在陽光下，讓眾人檢視。在財運上，生意人或投資客，本月都有機會獲利，雖然不是暴利，但也能夠給你帶來小小的滿足感。

幸運數字：15

吉祥方位：西方

生肖龍

屬龍人在10月份，容易接觸到許多各種不同的誘惑，這些好似毒蘋果的誘惑，會讓你鬼迷心竅，一股腦的栽進去，大到投資理財，小到遊戲儲值等，都會讓你一波接一波的投入，漸漸地走向深淵，最後落得財庫破損的結局，因此在這個月，要學會抗拒誘惑，懂得固守自己的錢財，舉凡不必要的花費，都要節約起來，才能安穩度過這些關卡。在健康上，本月首要避免有高度的活動或運動，例如登山，或是空中瑜珈、空中環、單槓等等，容易有跌落傷到筋骨的狀況，因此如非必要，應避免從事這些活動，另外在上下樓梯時，也要格外注意。

幸運數字：30

吉祥方位：東方

生肖蛇

屬蛇人在10月份，在感情上會遇到不少的挫折以及失敗的狀況，這些突如其來的事件，會讓你感到措手不及，當下有種完全無法處裡面對的處境，不過好在上天是眷顧你的，當事情發生後，同時也會讓你找到新的希望，讓你發現一個嶄新的目標或方法可以去實行和解決，你所要做的事，就是要堅定自己的信心，不要活在過去的挫折中，否則很難能夠跳脫悲傷的情緒，這樣只會讓自己無法自拔，一直在漩渦中打轉。在財運上，本月有偏財運，也有加薪的機會，自己可要好好的表現，但若是想升遷或轉職，本月時機未到，要再忍一忍。

幸運數字：32

吉祥方位：東方