有些人的記憶力相當好，可說是過目不忘，但有些人的記憶力就很差，上秒說的事情下秒全忘光。《搜狐網》運勢專欄分享，生肖屬雞、牛、猴的男生天生記性比較差，記憶力就像金魚一樣只有7秒，就連自己也常常為此感到頭痛。

▍生肖雞

屬雞的男生記性比較差，容易忘事，因此做事馬馬虎虎的，經常耽誤別人的大事，尤其在職場上，他們常常因為健忘而惹麻煩，就連自己也常常為此感到頭痛。若能保持充足睡眠，並適當排解壓力，像是找個朋友傾訴困擾等，都可以改善記憶力。

▍生肖牛

屬牛的男生經常因為健忘而給別人幫倒忙，卻總是不長記性，重蹈覆轍，結果不僅連自己的工作都做不好，還影響到同事們的業績。記得注意休息，不要勞累過度，並按時吃飯、養成做備忘錄的習慣，才能有效提高記憶力。

▍生肖猴

屬猴的男生總是忽略自己記性差的缺點，給周圍的人添麻煩，在職場上也不例外，不僅別人的事情處理得不夠徹底，自己的事情也不能完美解決，連同事都拿他們沒辦法。建議多補充睡眠、多吃水果和蔬菜，並集中精神去做好一件事，不要有其他的想法，多少能避免一些不必要的麻煩。