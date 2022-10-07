所謂「正能量」指的是健康、樂觀、激勵人心的態度，有些人不論在什麼環境、或遇到困難，都可以保持正能量，也帶給身邊的人力量，讓工作團隊更有衝勁去完成每一件事情，《旺好運》運勢專欄指出生肖龍、生肖馬、生肖猴、生肖豬，時時刻刻都是充滿正能量的代表，懂得保持最好的狀態，來迎接挑戰。

▍生肖龍

屬龍的人樂觀積極，不管到什麼環境都能適應良好，很善於轉換自己的情緒，時時刻刻保持最好的狀態，他們非常會打理生活與工作，讓許多人認為他非常有能力。

▍生肖馬

屬馬的人對生活抱持很大的熱情，自我調節能力強，幸運女神也一直眷顧著他們，這樣的樂觀態度會感染身邊的人，讓大家都跟著快樂起來，感覺遇到各種事情都可以迎刃而解。

▍生肖猴

屬猴的人喜歡過自由自在的生活，即使遇上不開心的事情，他們都可以運用靈活的頭腦來解決，什麼問題都無法困擾他們太久，天生聰明的他們，會帶給人一種可靠的感覺。

▍生肖豬

屬豬的人性格非常樂天開朗，正能量滿滿，有辦法把日子過得有聲有色，遇到什麼事都懂得轉念，時常想著退一步海闊天空，這樣開朗的態度讓身邊人都很羨慕。