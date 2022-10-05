人的一生當中總有大起大落，或許有人一路順遂、或者一路上都是鋪滿荊棘，但不管怎麼樣只要努力一定會有收穫的，《科技紫微網》運勢專欄指出生肖虎、生肖龍、生肖狗、生肖馬、生肖豬，不管事業或者感情，只要好好累積實力，把握時機到來，就有機會東山再起。

▍生肖虎

人生大起大落是生肖虎的一大特徵，雖然失敗對於你來說是非常嚴重的打擊，可能會讓你憂鬱一陣子，但只要你有重新來過的信心，不自暴自棄，那麼就一定有東山再起的機會。

▍生肖龍

其實生肖龍一生的財運還不錯，只是一時的順遂往往讓你沖昏頭，有時讓你賠得比賺得還多，但若你找到適合的道路並堅持，不要忽略基本功，發揮耐心去找尋目標，就有機會找到新的賺錢模式，身價再度翻漲。

▍生肖狗

生肖狗很可能有感情或事業的第二春，有重來的機會讓你去彌補，例如錯過的人，再次相遇復合，曾經放棄的領域，只要你抱持著「在哪裡跌倒就在哪裡站起來」的精神，成功盡在不遠處，就會再度打響名聲。

▍生肖馬

你的毅力相當驚人，桃花運也不錯，憑藉著自由奔放、好相處的個性，累積不少貴人，當你想再度戀愛或是再度創業，身邊的貴人都會為你伸出援手，所以千萬不要故步自封，而是勇敢接觸不同的人事物，保持著自己的初衷，遲早會有發光發熱的一天。

▍生肖豬

天生和善、知足常樂的生肖豬，遇上困難通常都能夠從心態開始轉換，哪怕是付出的努力遲遲沒有收穫，或是嘗試突破不如預期的事情，也會安慰自己總有否極泰來的時刻。只要能扛得住低潮期的心情，並且準備好自己實力，就有能量等到下一次機會降臨的時候。