職場就像叢林，遵行的是叢林法則，為了生存、發展，很多人不得不變得現實，看不到好處的事就不願意做，但是他們卻不一樣，什麼事情都願意做，深得職場同事喜歡，《科技紫微網》運勢專欄指出生肖牛、生肖狗、生肖羊、生肖豬就是能不顧利益導向，拋開世俗價值，用自己的方式努力，結果卻出乎意料的好。

▍生肖牛

相信一分耕耘一分收穫，也心甘情願往後享樂，吃苦耐勞的能力遠較一般人強。這種態度非常有助於吸引貴人青睞，因此，在任勞任怨一段時間後，生肖牛多半能迎來屬於自己的光榮時刻。在別人看來是好運，但其實那是應得的代價，但在競爭激烈的職場裡，這樣的處事態度還是容易被壓榨欺負，所以在社會經驗不夠豐富時，生肖牛者難免會覺得心理不平衡。不過這些艱苦歷練對他們大有幫助，使他們在未來的路上更能沉著穩定，面不改色的見招拆招。

▍生肖狗

專業能力強、忠誠度高，讓他們很容易成為職場的中流砥柱。尤其遇上人情味濃厚的同事、或是關注員工表現的老闆時，他們更會被看重與栽培。也因為這分珍惜，生肖狗會用努力來當做回報。雖然不爭不搶，卻能擁有令人羨慕的事業機運。不過，感情用事也會傷害到自己，因為過於信任公司，有可能任由上級安排，萬一遇上私心過重的主管，想盡辦法讓你穿鞋子，那日子就不好過了。但好在日久見人心，任勞任怨的付出，好運不會棄你而去。要說以穩健而獲得倚賴與重用的例子，他們絕對是代表。

▍生肖羊

務實也踏實，懂得思考未來，能夠付諸行動，但如果短時間內做不出成績時就會反省並調整自己，記取教訓，找出能夠成長的機會。因為正能量充足，常有柳暗花明又一村的轉機出現。「創造機會」、「把握機會」，是他們的職場生存不變的道理。不管成功率有多高，總是秉持著「試就對了」的心態。這種不計得失、只求做好眼前工作的人，堅持到最後，得絕對遠大於失。尤其他們那勤快認真的模樣，誰看了不想多給他們機會。

▍生肖豬

他們喜歡單純，不愛勾心鬥角；認為只要功夫下得深，自然有水到渠成的時刻到來。因此，與其不切實際地擔憂，不如一點一滴做好眼前的工作。他們的人際關係多半和諧，不計較，願意多付出，但是他們單打獨鬥的能力稍微偏弱，需要團隊齊心協力，就能展現個人價值。當生肖豬們在自己有甜頭吃時，很懂得分享，所以身旁的人都非常喜歡他們，當助力大於阻力時，自然後續開花結果的好事就更多了。