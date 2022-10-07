冒冷汗伴隨胸痛常意謂致命疾病將要發生。醫師表示，一名50多歲的中年男子因胸痛嚴重不適、吸氣不順，到急診室時全身大冒冷汗，醫療人員警覺這是心血管疾病，緊急進行心導管手術時，該病患突然失去心跳，經緊急電擊、CPR才救回一命。醫師提醒，猝死共有10種徵狀，若同時有數種徵狀要特別注意。

童綜合醫院急診醫學部主任魏智偉在節目《健康好生活》表示，該名男子胸悶不舒服、吸氣不順，且全身冒冷汗到「衣服濕透」的程度，護理師一看不對勁，立刻推到急診室。因胸悶加上冒冷汗常是心血管疾病徵兆，最嚴重會心肌梗塞，該病患一做心電圖確認是心肌梗塞無誤，醫護人員趕緊做心導管前置作業，例如移除其衣服、刮除胯下體毛。

魏智偉表示，心肌梗塞搶救必須快速，當時病患與家屬還不知嚴重性，就在將做心導管之前，病患突然發生致命心律不整，醫護人員趕緊電擊2次、CPR，才恢復生命徵象，之後裝上葉克膜，再做心導管才救回一命。

魏智偉表示，猝死有10大徵兆，若這些症狀搭配出現，就可能有猝死危機，提醒民眾注意。1. 反覆胃腸道症狀。2. 經常莫名感到疲勞和累。3. 胸悶。4. 出現不明原因疼痛。5. 頻繁心悸。6. 經常出現眼前發黑、單側、雙側肢體麻木。7. 盜汗。8. 經常頭暈、昏厥。9. 口唇發紫。10. 失眠、被憋醒。

魏智偉特別強調，冒冷汗是最需注意的症狀，因為人在極度不舒服時，自律神經若過度興奮會冒冷汗，若伴隨胸痛，意味著很嚴重疾病將要發生，此時民眾務必提高警覺。