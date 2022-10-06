疾管署宣布，國內今出現1例境外移入屈公病個案，個案是1名本國籍70多歲男子，曾有東南亞旅遊史，入境後出現發燒、骨頭痛等症狀後確診，為今年首例。

該男子今年9月中下旬與妻子至新加坡、馬來西亞及柬埔寨旅遊，9月24日自柬埔寨入境於自宅檢疫，同日陸續出現發燒、骨頭痛、肌肉痠痛及四肢出現紅疹等症狀。

男子就醫後，因新冠肺炎PCR檢驗及登革熱NS1篩檢均為陰性而再次就醫，經血清檢驗屈公病陽性確診。男子的妻子及1名同住家人均無疑似症狀。目前男子已無發燒等不適症狀，將持續監測至10月20日。

疾管署副署長莊人祥表示，我國自2007年10月將屈公病納入法定傳染病以來，累計233例確定病例，其中本土病例21例，境外移入212例；境外移入病例中，9成個案感染地為東南亞，以緬甸（70例）為多，其次為印尼（62例）及菲律賓（28例）。

莊人祥表示，根據統計，2019年是屈公病案例數較多的1年，全年共有116例，其中本土21例、境外移入95例，其他年份大概都是1～20幾例境外移入個案，另2020年有3例境外移入個案、2021年則有1例。

國際屈公病今年疫情上升，鄰近的東南亞、南亞多國包括菲律賓、泰國、印度、馬來西亞及新加坡疫情持續上升，並高於去年同期。另美洲地區疫情持續，累計報告超過23萬例，以南美洲巴西逾22萬例報告數為多，已為去年同期1.9倍，瓜地馬拉、巴拉圭等疫情亦嚴峻。

屈公病與登革熱相同，都是藉由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期（可傳染期）。屈公病感染症狀包括突然發燒、關節疼痛或關節炎（特別是手腳的小關節、手腕和腳踝）、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹，大多數患者約在7至10天內可康復。

疾管署呼籲，計劃前往東南亞等屈公病流行地區的民眾，應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑，並居住在有紗門、紗窗的房舍。入境臺灣或居家檢疫期間，如出現疑似症狀，應主動通報衛生單位安排就醫，就醫時請告知TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史）等，以利及早通報、診斷及治療。