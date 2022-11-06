11月7日是24節氣中的立冬，在傳統民俗中也是「鳳凰日」和「天恩日」，命理專家柯柏成指出，女性在這天能百無禁忌，且最適合做4種事情，包含佈施、宴客、救濟和從事公益活動，尤其女性朋友在這天百無禁忌，若又佈施行善，就能得到上天數倍的福報。

柯柏成在臉書粉專發文指出，11月7日是「鳳凰日」及「天恩日」，其中鳳凰日指的是女性在這天能百無禁忌，天恩日則是上天施恩佈德的日子，因此很適合佈施、宴客、救濟或從事社會公益等活動，所種下的福田都可以得到上天數倍的回報。

柯柏成進一步解釋，女性朋友可以在這一天佈施行善，如果做的是陽善，自然會得到上天數倍的回報，但若做的是陰善，也就是俗話說的「為善不欲人知」，所得的福報則不可計量。佈施也不只限於金錢方面，像是身體力行做義工，甚至一整天都在說讚美人的話，也都是佈施的一種，這種精神上的佈施又稱作「法佈施」。

除此之外，相傳明日為「天赦日」，是一年當中可遇不可求的好日子，最適合祈福許願、消災解厄；但柯柏成說，要形成天赦日是有一定條件的，只有在季節與對應日子才能成立，包含春天的戊寅日、夏天的甲午日、秋天的戊申日、冬天的甲子日，由於是在四季當中，天干配合地支而產生，所以每年的天赦日只有5到7天，非常稀少。

柯柏成表示，11月7日雖然是甲子日，不過當天也是立冬節氣，卻在傍晚6點34分才交節氣，屬於日落後的立冬甲子日，因此在嚴格意義上來說，11月7日不能算是天赦日。

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