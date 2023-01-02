周四（5日）迎來「小寒」，是24節氣中的第23個節氣，代表進入一年中最寒冷的日子，小孟老師在臉書粉專分享「小寒」當天有4大禁忌，包括不宜過度運動、爬高山、掃落葉等，其中「小寒」這天的落葉簡稱寒葉，有敗葉之意，若打掃恐導致做事失敗，另外有心血管疾病的人，這天也需特別留意身體健康。

【小寒禁忌】

1、不宜過度運動：

「小寒」這天過度運動容易因天氣冷熱變化導致氣管收縮，有氣喘的人需格外當心。

2、不宜去高山：

「小寒」這天寒冷的程度雖不比大寒，但高山天氣仍會特別濕冷，到山上易受冷氣團影響，使筋骨受寒而感冒生病。

3、喝過熱湯後，不宜外出：

「小寒」這天喝過熱湯後不宜再外出，若外出易忽冷忽熱，導致身體不適，有高血壓的人需更加注意中風危機。

4、不要掃落葉：

「小寒」這天的落葉簡稱寒葉，有敗葉之意，因此不宜打掃，有做事失敗的意涵。

【小寒傳統習俗】

●探梅：

這時的臘梅已盛開，紅梅綻放，可挑選有梅花的賞花風景地，靜靜觀賞，不僅心情舒爽更有種煥然一新的感覺，讓人在冷冷的冬天裡，心情愉悅。

●吃臘八粥

臘八粥是用白米、栗子、江米、黃米、小米、紅豆、菱角米、去皮棗泥等加水熬煮，屬於溫補的食材，可驅除身體寒氣，具有養血養氣的功效。