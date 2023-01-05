今天（5日）迎來「小寒」，氣溫將開始進入最低溫的日子，楊登嵙教授在《旺好運》命理專欄點名4生肖，生肖牛、生肖龍、生肖羊、生肖狗在「小寒」後的這半個月健康需特別注意，尤其是腸胃方面易出毛病，特別注意飲食衛生且不可暴飲暴食，並要慎防心臟、及血管方面的疾病，平時需多做檢查，另外不宜參加刺激或危險性的運動，易從高處摔倒，導致頭部流血受傷。

以下為楊登嵙教授特別整理提供食、衣、住、行、育、樂的「小寒」開運養生及禁忌：

▍食的開運大法：

飲食上可多吃溫散風寒食物，如生薑、大蔥、花椒、桂皮、羊肉等，也可多吃蛋白質含量高食物，如果食用太過油膩、辛辣的食物，易上火、引發青春痘，必須節制。

▍衣的開運大法：

冬季時，大多數人的腳部溫度偏低，腳底有很多穴位，受涼後會可能引起人體上呼吸道毛細血管收縮，血液循環變慢，抵抗力下降。

▍住的開運大法：

天氣漸冷，很多人喜歡緊閉門窗，但門窗緊閉，密不透風，可能會造成細菌、塵埃等有害物質，應經常打開門窗換氣，以便空氣流通。

▍行的開運大法：

「小寒」這天早睡可養人體的陽氣，晚起可養身體的陰氣，使身體內的陰陽平衡滋養臟腑，增加身體的強壯程度，寒冷低溫天氣裡，為避風寒，應適當早睡、晚起。

▍育的開運大法：

「小寒」是鍛鍊身體，改變體質的大好時機，運動對身體有益，有助於增加免疫力，能夠預防感冒、肺炎、支氣管炎等疾病。

▍樂的開運大法：

「小寒」這天要保持情緒的穩定，並可多走出戶外，讓冬陽照射，溫暖身心，又可以促進血液循環、提升反應能力。