農曆兔年即將來臨，民俗專家廖大乙指出，生肖兔、鼠、馬、雞犯太歲，要小心口舌是非、行車安全意外等血光之災，不過他也強調，除了到廟裡安太歲外，平時只要多佈施行善，且多陪伴、孝順父母，就能夠扭轉厄運。

根據《自由時報》報導，廖大乙指出，一甲子是60年，每一年都會有一位太歲星君當值星官，掌管人間的吉凶禍福，如果個人生肖和值年太歲沖犯，就必須安太歲。

廖大乙說，2023年癸卯年的值星官為皮時大將軍，生肖兔屬於「正沖」，生肖鼠、馬、雞則是「偏沖」，因此這4生肖的人今年整體運勢較不理想，要注意口舌是非、行車安全意外等血光之災，尤其家中有年邁長輩者，更要留意他們的身體健康。

不過廖大乙強調，不是犯太歲就不好，除了可以到大廟安太歲化解，或自行在家中DIY安太歲以外，其實只要心存善念和慈悲心，多佈施行善就可以扭轉厄運，其中「孝順」最重要，生肖屬兔、鼠、馬、雞的人，這一年如果能多陪伴父母，善盡孝道就能逢凶化吉。

另外想要考試求取功名的人，也會和紫微斗數中破軍星在命宮的人一樣否極泰來，尤其是想考律師或司法官的人，可能之前好幾年都一直考不上，到了今年卻能夠金榜題名。

廖大乙也提到，兔年生肖屬虎、猴、蛇的人財運不錯，平時如果多行善布施，並在服裝搭配上多穿帶有金色點綴的衣服，或配戴金色徽章，更有機會財源廣進。