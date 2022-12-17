人生起起落落，有些人拿了一手爛牌，會因為排山倒海的負面情緒而自暴自棄，不過運勢網站「摘星工廠」點名3星座總能絕處逢生，不是因為他們分分鐘受到幸運之神加持，而是不甘於平庸，才能將滿手爛牌打成好牌。

▍摩羯座

比起宿命論，摩羯座更相信一切操之在己，只要埋頭努力就能有所收穫，如果實在不行就再接再厲換條路走，摩羯擁有超強的耐性和韌性，這也是他們將命運掌握在自己手裡，不斷告別人生低谷的秘訣。對於他們而言，即便拿了一手爛牌也不代表什麼，更不會花時間自怨自艾，而是付出行動克服逆局，找到讓自己發光的理由。

▍射手座

有些人拿了一手爛牌，會因為受不了而自暴自棄，即使出現能夠逆轉勝的機會，也會因此而錯過。但射手座正好相反，他們會樂觀看待逆境，就算人生開局不好，他們也不會被負面情緒綁架，確定好自己的目標後就會逐一應對，即便無法活成人生贏家，也會游刃有餘的坦然面對，並伺機翻轉局面。

▍天蠍座

天蠍座相當爭強好勝，也因為不肯認輸，往往能夠成為他們翻盤的重要條件。傲嬌的天蠍座不相信命運，也不願意隨波逐流，更不可能接受自己比別人差，為了突破逆境，他們會不斷嘗試改變，將弱點變成強項，以揚長避短的方式增進自己的能力，加上意志堅強，總能耐心地將一手爛牌打成好牌。