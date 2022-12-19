從今年10月31日到明年1月13日都是火星逆行的日子，吠陀占星專家李靜唯分析，1月的吠陀摩羯在財運上非常差，投資股票或金融商品時易發生破財，吠陀金牛和吠陀獅子則是在事業上容易發生失誤，另外吠陀天秤在健康運上需注意血光及情緒破財，特別在冬天，情緒容易有抓狂的現象。

李靜唯提醒，吠陀占星是印度古老的科學占星術，只有2成的人吠陀占星星座會跟西洋星座重疊，8成的人吠陀占星星座會落在西洋星座的前一個星座，以出生日期來分，出生日期落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座。

吠陀占星星座對照表。（圖／李靜唯老師提供）

【1月事業運】

●吠陀金牛(5/15-6/14)

火逆期間特別注意工作容易發生意想不到的失誤，譬如手機、電腦大當機或伴侶之間發生爭執。

建議：歲末年終可多穿奶油色系衣服，配戴翡翠玉飾，多吃蔬菜如菠菜，讓大腦神經保持意識清醒。

●吠陀雙子(6/15-7/14)

火逆期間可能會接觸到一些不可思議的玄學或靈修領域，讓內心產生極大衝擊，另外盡量不要將工作壓力發洩到另一半身上。

建議：歲末年終可多穿黃色系衣服，佩帶水晶飾品，在家種植薰衣草或點上香氛，讓工作特別忙碌的雙子心情放輕鬆。

●吠陀獅子(8/15-9/14)

火逆期間要特別注意工作上容易有突發狀況，讓你措手不及，或是跟長官同事家人爆發激烈衝突。

建議：歲末年終宜多穿金黃或耀眼色系衣服，配戴黃金飾品，可改變身心磁場，或多買黃金保值。

●吠陀雙魚（3/14-4/15）

火逆期間容易跟之前合作或買賣有關的業務人員產生誤會，導致心情鬱悶，不喜歡衝突的雙魚很容易內傷，工作可能會被長官責備，出外要特別注意交通意外血光。

建議：歲末年終宜多穿海洋綠的衣服及隨身配戴玉飾，家中可養魚或小鳥，或多去植物園水族館看蓮花及水生動物，將帶來意想不到的好磁場。

【1月感情運】

●吠陀天蠍(11/15-12/14)

火逆期間非常容易因為累積已久的感情問題而歇斯底里，再加上工作財務壓力蠟燭兩頭燒，導致身心俱疲，堪稱火逆影響最大的星座。

建議：歲末年終多穿戴紅色衣服及飾品，或是隨身攜帶天然磁石，感覺快要抓狂時，可從自己的頂輪往下刷，可釋放怒氣，並多做腹式呼吸保持情緒穩定。

【1月財運】

●吠陀牡羊(4/15-5/14)

火逆期間要注意意外破財及車關血光，情緒控管宜保持穩定。

建議：歲末年終可多穿戴紅色系衣服及寶石，多往東方有陽光的地方深呼吸或曬太陽。

●吠陀巨蟹(7/15-8/14)

火逆期間可能會因為之前的金融投資而破財，同時也要注意千萬不要聽信小人慫恿去投機，也要小心意外被詐騙。

建議：歲末年終可多穿藍色系衣服，配戴珍珠飾品，往北方祈福或靜坐冥想。

●吠陀魔羯(1/15-2/14)

火逆期間容易因為投資股票或金融商品大破財，注意爛桃花、小人是非或子女意外狀況，不要一味付出而忘記多愛自己一點。

建議：歲末年終多用8的幸運數字，多穿灰黑色系衣服，綠松石可以消除負能量，多吃亞麻子油，有益心血管健康。

【1月健康運】

●吠陀處女(9/15-10/14)

火逆期間多注意車關及交通意外，以及與團隊夥伴或與手足閨蜜之間的衝突，盡量少出遠門。

建議：歲末年終可多穿綠色系衣服、配戴藍色寶石，盡量不自己開車騎車，多去捐血、驗血可避免血光。

●吠陀天秤(10/15-11/14)

火逆期間要注意意外血光及情緒破財，尤其是冬天的疫情及流感都要小心防範，情緒也特別容易抓狂。

建議：歲末年終可多穿淡藍色系衣服，配戴鑽石或珊瑚飾品，家中花瓶插滿香水百合，並多吃草莓可緩解心情。

●吠陀水瓶(2/15-3/14)

火逆期間要特別注意家中爐火及電路問題或不小心燒燙傷等意外，也可能跟家人伴侶爆發激烈衝突，導致工作意外失誤或帶來工作變動。

建議：歲末年終可多穿藍色系衣服，配戴藍寶石或黑珍珠，家中養盆美麗的蝴蝶蘭或是出外去看高科技展覽，都會帶給你好的磁場及心情喔。

●吠陀射手(12/15-1/14)

火逆期間容易因為工作過勞影響身心健康，或因為精神不集中發生交通意外。

建議：歲末年終盡量搭乘大眾運輸工具，可多穿戴紫色系衣服或紫水晶，家中若有紫色水晶洞是最好的鎮宅之寶，多吃煮熟番茄可幫助緩解工作壓力。