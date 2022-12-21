每個人性格不同，因此在相處過程中，需找到合得來的人，才能走得長久，日本網站《ananweb》運勢專欄中分享12星座，在2023上半年和哪些星座相處其來最合拍，其中牡羊和雙子最易擦出愛的火花，金牛座則會遇到摩羯座的事業夥伴，讓工作更給力。

▍牡羊座

牡羊座在2023上半年與雙子座相處過程中，雖然一開始只是普通的朋友，但相處下來會不知不覺中擦出火花，不久就會確認關係。

▍金牛座

金牛座在2023上半年與摩羯座共事非常合拍，特別是在工作繁忙的時候，當摩羯座在身邊幫助你時，會感到安心許多。

▍雙子座

雙子座在2023上半年與牡羊座相處過程中，會逐漸認識到兩人其實有著相近的價值觀和興趣，使得雙方進一步發展出關係。

▍巨蟹座

巨蟹座在2023上半年與雙魚座相處中，當遇到困難時，雙魚座會伸出援手幫助，或給予建議，因此能讓巨蟹解決不少問題。

▍獅子座

獅子座在2023上半年與水瓶座相處過程中，雖然平常已有些交情，但會突然被水瓶的個性深深吸引，有機會與對方進一步發展出關係。

▍處女座

處女座在2023上半年將會欣賞到摩羯座的優點，進而產生「想成為這樣的人」的崇拜心理，進而發展出戀愛關係。

▍天秤座

天秤座在2023上半年會因為雙子座大膽的言論與行為，感到心跳加速，並在交談的過程中，同時也刺激著自己的想法。

▍天蠍座

天蠍座在2023上半年將與巨蟹座的關係更進一步，透過頻繁的對話，可以有效縮短兩個人的距離，特別是共同興趣上的話題更是有效。

▍射手座

射手座在2023上半年意外和雙子座非常契合，從第一次見面，就留下很好的印象甚至很快就能成為知心好友。

▍摩羯座

摩羯座在2023上半年會因欣賞巨蟹座擁有自己沒有的優點，而開始多注意到對方，甚至有機會出現浪漫的發展。

▍水瓶座

水瓶座在2023上半年有可能和雙子座發展出現激烈的戀情，而且這場感情的開端，還是由對方先提起的，儘管剛開始懷疑對方是否真心，但相處一段時間後，就會知道對方確實是用心相待的。

▍雙魚座

雙魚座在2023上半年會注意到金牛座的能力，能夠做到一些自己辦不到的事情，而感到特別在意，並在不知不覺中愛上對方。