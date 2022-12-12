現在社會中，不少人會選擇創業，但並非都能成功，《旺好運》運勢專欄指出，生肖虎、生肖龍、生肖猴、生肖雞、生肖狗一旦鎖定了目標就會勇往直前，遇到問題也絕不退縮，因此容易在創業道路上闖出一番成就。

▍生肖虎

屬虎的人事業心強，做事有魄力，對身邊的商機敏銳度高，在企劃與執行方面能力都很強，一旦鎖定目標就會勇往直前，只要不要太過衝動，做事穩紮穩打，想要創業成功不是夢。

▍生肖龍

屬龍的人魅力強，才華洋溢，就算在一般行業中也很容易爬到高階位置，若在累積了自己的經歷與人脈後，憑著自信與獨特的眼光，很容易就能創業成功。

▍生肖猴

屬猴的人腦袋聰明、反應靈敏、思想前衛，精明能幹的個性不會放過創業機會，很會開創各種商機，建議創業路上需持之以恆，不可毛躁，就能站穩創業的腳步。

▍生肖雞

屬雞的人個性堅毅、不隨遇而安，有任何機會都會努力存下創業基金，為日後打拼做鋪路，若能在創業過程中，多多培養人際溝通技巧，就能闖出自己的一片天。

▍生肖狗

屬狗的人擁有領導者魄力，很適合當老闆，但要在年輕時多累積各種經驗，堅持初心，遇到挫折不能放棄，遲早會在創業道路上闖出一番成就。