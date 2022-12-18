中寮鄉土地公廟石龍宮天公爐16日遭不明男子埋入生雞頭，廟方挖出生雞頭並報警，警方今天調閱監視器，不排除與台南西羅殿埋生雞腿案是同一名犯嫌，持續追查。

以免費提供泡麵讓信眾享用的中寮鄉石龍宮為當地知名，有「泡麵土地公」之稱，信眾遍布全台、香火鼎盛，但16日傍晚卻有一名身穿黑衣的男子將一包不明物品埋入天公爐，有信眾看見異狀，通知廟方人員查處，挖出後赫然發現竟是塑膠袋包著生雞頭。

石龍宮人員今天接受中央社記者訪問表示，監視器拍下男子挖天公爐埋生雞頭過程，這名男子看起來不像在地人，且有信眾認為身影與台南市西羅殿香爐埋生雞腿的涉案人相似，此舉疑要下降頭破壞寺廟靈氣，廟方已向轄區南投縣警察局草屯分局爽文派出所報案追查。

台南市中西區知名廟宇西羅殿廟門香爐11月27日凌晨遭一名男子埋入生雞腿及疑似噴灑酒精，廟方認為此男子行為嚴重破壞廟譽，也是忌諱，報案追究到底，轄區台南市警局第二分局調閱監視器追查男子身分。

草屯分局表示，男子在石龍宮天公爐埋生雞頭行為涉犯刑法第246條「對於壇廟、寺觀、教堂、墳墓或公眾紀念處所公然侮辱者，處6月以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。」員警受理報案並於今天到石龍宮調閱監視器，不排除與西羅殿案是同一人所為。（編輯：陳清芳）1111218