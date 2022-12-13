巨大(9921)延票砍單殺跌停，自行車族群全落鏈下滑。巨大(9921)延票砍單，昨遭投信倒貨賣超286張，今日股價開低後急殺跌停，直接摔落季線之下，寫11月7日來波段低價，拖累美利達(9914)、利奇(1517)、桂盟(5306)、日馳(1526)、愛地雅(8933)等自行車概念族群齊跌逾5%，所幸9：20後巨大打開跌停，其餘個股陸續也有買盤承接，盤中走勢漸回穩。

自行車龍頭巨大公告延交應付帳款45天，衝擊今日開盤不到5分鐘即亮燈跌停，殺至每股202元。巨大上週發信給協力供應鏈指出，希望能共體時艱，貨款依現行票期制度下，展延45天，為市場投下震撼彈，惟巨大強調，明年上半年，庫存可望逐步回歸正常水位，公司在11月24日完成現金增資與可轉換公司債67.5億元，營運資金正常。長期而言，全球消費者對環保、健康意識大幅提升，巨大對自行車市場的長期發展與前景依然十分樂觀。

巨大指出，今年下半年開始，過去二年因疫情導致自行車市場大幅成長的狀況已逐漸恢復常態，低價位車款需求下滑，一般車款庫存大幅上升，供應鏈的紊亂狀況仍未緩解。面對大環境的逆風，巨大集團身為自行車產業的大廠與品牌，與供應鏈夥伴共同承擔，進行風險分散與庫存的積極處理，設法與協力夥伴攜手在幾個月內將供應鏈理順回歸常態。