走了4年多頭的房市，在全球經濟下滑又升息的干擾下，房市開始出現反轉向下的訊號，永慶房產集團業務總經理葉凌棋直言，明年度房市量必然會縮減，預期將縮減8~11%左右。他說，七大都會區房價已有鬆動跡象，2022年第4季房價與第3季相比，除了新竹仍有1%以上漲幅外，新北、桃園房價微漲0.3%與0.8%，其餘四都房價微跌，顯示房價由漲轉跌，房市已出現反轉向下訊號。

近期最受市場關注的「平均地權條例」修法正在立院排審中，明年是否有新房市政策推出也將左右明年房市交易。若是平均地權條例過關，預期雙北價跌會較小，而新竹及台中等地價格回修的情形會比較大。

葉凌棋說明，觀察2022年前10月全台建照量較去年同期成長7%，且推估全年建照量恐達17.5萬戶，創近28年來新高；新屋開工則年增16%，過去前兩年因疫情衝擊而工料雙缺的現象，讓興建期程遞延至今年，開工量大增，而使照也年增8%，維持高檔，顯見目前與未來市場新增供給量大，房市超額供給狀況恐更為明顯。

另外，再從預售屋新建案完工預估年份統計來觀察，葉凌棋說明，全台2023-2025年預售屋預計完工戶數將逾15萬戶，大量的成屋進入市場，勢必對市場造成衝擊，恐累積大量賣壓。

在未來市場供給量大增，加上政府整頓預售屋投機炒作的狀況下，全台預售屋轉售量也出現暴增現象。葉凌棋說明，觀察今年12月全台預售轉售量較去年同期大增41%，整體預售轉售量暴增6500件左右，顯示「平均地權條例」修法，確實讓不少投機客擔心修法通過後轉售困難，而陸續選擇退場，大量預售屋建物拋到市場上求售，讓預售屋出現大量下車潮。若再細看七大都會區預售轉售量變化，桃園暴增77.4%，台南成長逾五成，台北、台中、高雄也都有四成以上的增幅。

葉凌棋說明，全球貨幣緊縮加上經濟前景不明朗，民眾對房價預期翻轉，目前房價也有由漲轉跌跡象，加上2023年市場供給量大，房價有走跌的空間。2023年在經濟前景不明朗、房市政策、市場超額供給與總統大選四大變數影響下，房市表現不容樂觀，預期2023房市呈「價跌量縮」格局，全年交易量估28.0-29.3萬棟之間，較2022年減少8%至11%。