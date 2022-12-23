麥當勞叔叔之家慈善基金會祕書長蔡金玲表示，盼與中國醫藥大學兒童醫院醫護團隊並肩努力，挹注「重症加護型新生兒保溫箱」及「彩色兒童專屬輪椅」，讓需要的孩子獲得及時的醫療資源。（中國醫藥大學兒童醫院／潘虹恩台中傳真）

中國醫藥大學兒童醫院與麥當勞叔叔之家慈善基金會致力推動兒童友善醫療，兒童醫院於23日上午舉行「歡慶耶誕．聖誕老人發禮物暨麥當勞叔叔之家慈善基金會捐贈儀式」，希望讓生病的孩子都能收到聖誕祝福和禮物，同時基金會也捐贈出重症加護型新生兒保溫箱及輪椅。

中醫大兒童醫院新生兒加護病房主任、醫師林湘瑜指出，兒童醫療品質還有進步空間，新生兒照護團隊每月平均外接15例情況緊急個案，礙於交通時間往往不足以在黃金30分鐘內給予最及時的救護治療；今年藉遠距醫療設備與22家合作機構發展兒童（含新生兒）重症轉運的外接系統，盼未來能快速協助轉診單位先給予重症新生兒、早產兒及重症兒童及時、適當的處置。

中醫大學兒童醫院院長王志堯說，非常感謝麥當勞叔叔之家慈善基金會能捐贈重症加護型新生兒保溫箱，讓照護早產兒的過程可以更友善。

麥當勞叔叔之家慈善基金會祕書長蔡金玲表示，每1位新生兒都是未來的珍貴資產，有感於每10名新生兒就有1名出生體重未滿2500克、每100名更有約1名未滿1500克，盼與中國醫藥大學兒童醫院醫護團隊並肩努力，挹注2台「重症加護型新生兒保溫箱」、前年至今共捐贈13台「彩色兒童專屬輪椅」，讓需要的孩子獲得及時的醫療資源。

中醫大兒童醫院指出，兒童醫院持續在兒童醫療投注心力，王志堯率領過敏免疫及微菌叢研究中心，今年再次榮獲國家新創獎「奈米化極度水溶性幾丁聚醣在過敏性鼻炎的應用」，預期能兼顧疾病的治療與預防，並減少類固醇的使用；林湘瑜則榮獲2022青年醫師獎與臨床醫學教育貢獻獎，獲得臨床與教學上的肯定。