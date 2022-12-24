寶貝照片背面也寫上醫師的祝福，希望孩子們都能健健康康的成長。（童醫院提供）

徐鳴遠醫師親筆寫下祝福卡片，贈送王姓產婦祝福卡片。（童醫院提供）

梧棲童綜合醫院為幫新生兒留下耶誕節特別回憶，12／19日至12／25日在嬰兒室等候回家的寶寶，只要在父母同意下，都由醫院嬰兒室護理人員協助裝扮，將每位寶寶打扮成耶誕風，讓孩子度過人生中第一次的耶誕節，並拍照製作成卡片送給辛苦的母親；卡片除寶貝照片，背面也寫上醫師的祝福，希望孩子們都能健健康康的成長。

童醫院指出，在12／17日自然產下2784公克漂亮小公主32歲王姓產婦，也收到了兒童醫學部的徐鳴遠醫師親筆寫下的祝福卡片，看到孩子的可愛裝扮與如同沙龍照般的拍攝，很感謝醫護團隊的用心，標示將成為自己與孩子最好的聖誕禮物。

童醫院表示， 這次總共有近30位的寶貝變身成耶誕小天使，萌萌的造型擄獲了爸媽與醫護同仁的心，在拍攝過程特別使用包裹造型拍攝，讓寶寶能夠有回歸母親子宮中的安全感，平穩且舒適地讓護理人員拍攝出最萌趣的照片。

童醫院強調，該院婦產部與兒童醫學部擁有堅強的醫師陣容，親切的護理人員及先進的儀器設備，提供母親與孩子最完整的醫療照護，並希望給予最貼切的關懷服務，讓父母都能感受到寶貝誕生時最愉快的氛圍。