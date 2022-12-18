由許光漢（右）和柯佳嬿主演的《想見你》電影版期待值超高。（車庫娛樂、三鳳製作提供）

施柏宇（左）飾演的長大後的莫俊傑，與柯佳嬿飾演的陳韻如同框。（車庫娛樂、三鳳製作提供）

風靡亞洲的台劇《想見你》，近期將延續影集版的劇情，以電影版大銀幕重磅回歸，再次打造最虐心的生死之戀。18日釋出75秒首支預告，延續電視劇發展，主角柯佳嬿、許光漢已離開學生時代，同框在燦爛煙火下深情相吻畫面，引發網友熱議炸鍋。

《想見你》電影版延續影集版劇情發展，柯佳嬿飾演的黃雨萱與許光漢飾演的李子維再次相遇，在釋出的75秒預告中，看見兩人在煙火下深情相吻，為廣大劇迷謀超大福利，甚至在片尾看見柯佳嬿一人飾兩角，同時同框許光漢和施柏宇，時空交錯的愛戀情節再次挑戰觀眾的邏輯，光是首支預告資訊量已爆棚，柯佳嬿表示：「這是一部既浪漫又燒腦的愛情推理電影，只要看過影集版必看。」

《想見你》近期在官方社群連續發布角色預告，包括黃雨萱、陳韻如、莫俊傑、王詮勝等版本，其中王詮勝的回歸受到粉絲矚目和期待，由被譽為「國民男友」許光漢，一人分飾兩角，原先在影集版中，是在另一個時空中與李子維有著相同長相但命運不同的悲情高中生，此次出現在電影版《想見你》，是否代表他的命運有改變的可能？

對於《想見你》拍攝電影版，許光漢分享：「電影版從我的角度來說，其實是給喜愛《想見你》影集版粉絲們的一份大禮物，有新的故事框架，每位角色也都會有一些新的樣貌及故事，會是像影集版致敬的一部片，大家可以期待一下，希望你們會喜歡。」

另外影集《想見你》由新銳演員施柏宇飾演的癡情男孩莫俊傑，一心向著飾演陳韻如的柯佳嬿，在電影版中長大成人並以蓄鬍造型亮相，一展成熟男人的魅力，他也表示：「這次會讓大家看到更不一樣的莫俊傑，一起為莫俊傑加油打氣吧。」