監製林孝謙（左起）、施柏宇、柯佳嬿、許光漢、製片人麻怡婷、編劇呂安弦出席電影《想見你》媒體茶敘。（車庫娛樂、三鳳製作提供）

電影版比電視劇版更燒腦，許光漢也直呼常演到錯亂。（車庫娛樂、三鳳製作提供）

柯佳嬿對於在大螢幕上看到自己穿制服感到相當不好意思。（車庫娛樂、三鳳製作提供）

人氣台劇《想見你》暌違3年推出電影版，由原班人馬柯佳嬿、許光漢、施柏宇回歸主演，3人今（20日）和監製林孝謙、製片人麻怡婷、編劇呂安弦出席媒體茶敘，許光漢表示，電影版是份給粉絲的年終禮物，「這個IP這麼受大家喜愛，我覺得是最棒的結果」，至於票房公約？許光漢笑說：「我跟柏宇一個人負責『上半身』臥推運動畫面，一個人負責『下半身』騎飛輪畫面，希望票房有好的成績。」

3人在電影中再度穿上「鳳南高中」的制服，柯佳嬿說：「我在銀幕上看到自己穿制服畫面，真的非常不好意思，都在位置上掩面，希望觀眾不要太介意。」而她曾被老公坤達爆料，拍戲時在家中也以角色的樣貌活著，柯佳嬿開玩笑喊：「所以那時候我在家中都穿制服呀！」讓全場笑翻，媒體繼續追問是不是老公的嗜好，看到柯佳嬿一臉嬌羞，許光漢立刻跳出來解圍：「我喜歡啦，我喜歡穿制服的。」

柯佳嬿、許光漢在電影版一樣同時飾演2角，此次甚至有4角同框的畫面，眾人皆直呼電影版真的比電視劇版更燒腦，柯佳嬿說，有些地方在讀本時就笑出來，「劇本有段寫說，『所有人上前』，但不就是我跟光漢2個人嗎？好奇畫面要怎麼呈現這樣的影分身術。」監製林孝謙也透露該場戲更是拍了4個晚上才完成，許光漢也表示，「在演的時候真的也會不小心錯亂，現場都要想一下我是誰我在哪」。

本來電視劇拍完就已經和角色告別，電影版拍攝時，反而有種「模仿當時自己」的狀態，柯佳嬿坦言心情其實很奇妙，「有點像帶著上輩子的記憶在演戲，我們穿著制服回到同樣的場景，有點開心、興奮又有點複雜，然後又覺得真是沒完沒了。」許光漢笑說：「有種好像要模仿自己的概念，但覺得這或許是人生中很重要的一個角色。」施柏宇則坦言心情很澎湃：「回到台南的場景，很激動，我記得我們3個人在當初的公園開拍時，還覺得有點不知道怎麼拍。」

該片今也正式宣佈將於12月30日在台上映，原來此日期背後竟有特殊含義，製片人麻怡婷透露電影延續影集版最後1集中，黃雨萱（柯佳嬿飾）因想念李子維（許光漢飾），在12月30日這天，再次傳送濃情蜜意的「想見你」思念訊息給李子維。柯佳嬿也表示：「心情滿奇妙的，當初沒想過作品有機會變成電影。感覺真的像是穿越時空來到大家身邊。」