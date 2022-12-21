劇組出動5壯漢協助鍾欣凌吊鋼絲。（威視提供）

台劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》將在明年推出賀歲片《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》，由陳慧玲、吳明憲共同監製、鄧安寧執導、金鐘視后鍾欣凌攜手黃姵嘉、許傑輝、張書偉、邱凱偉（Darren）、王少偉、楊銘威、蘇晏霈、林筳諭（勇兔）重磅回歸。今（21）釋出全新花絮「彩香追愛篇」，驚見鍾欣凌飾演的婆婆彩香變身「兔女僕」去追星，為撲滅火勢直接用屁股滅火，不惜犧牲形象用力搞笑，還得穿上婚紗被吊起在空中耍，讓鍾欣凌直呼：「彩香這次很累內！」

延續電視劇荒謬風格，電影版讓鍾欣凌繼「西部牛仔」和「武則天」後，再度嘗試角色扮演，扮演一位起肖追星的瘋狂粉絲，不僅偷闖慶功宴，還戴上兔耳朵、穿上女僕裝驚喜變身「兔女僕」，出乎意料的扮相讓鍾欣凌無奈笑喊：「好吧，就當是圓了我當女僕的夢。」又忍不住自嘲：「但怎麼SIZE差這麼多，怎麼我穿起來超大一隻！」此外，在幕後花絮中，鍾欣凌還用屁股坐蛋糕滅火，讓副導都笑嗆：「妳比蛋糕還大！」惹得她急回：「你亂講！」但後來還是羞認：「他們應該是有量過我的SIZE！」笑料百出的畫面一釋出，更讓粉絲忍不住表示：「我也想要這樣的婆婆！」

不只是角色扮演，《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》中還加入不少動作鏡頭，簡直是把喜劇當成動作戲在演，讓鍾欣凌都搖頭直嘆：「彩香這次很累內，吼真的累死了！」其中一場戲更是出動了5位壯漢把鍾欣凌吊起上演「空中旋轉」，而飾演對手戲的許傑輝則是要使勁在地上撐。鍾欣凌坦言拍攝前很擔心，但感謝導演用快狠準速度拍攝，工作人員也準備周到，尤其是許傑輝堅持不用特技指導親自上陣，都讓她感覺備受呵護。許傑輝則笑道：「她應該是有被我感動，有發現她連續一個禮拜都來我粉絲團按讚。」

而這次片中鍾欣凌收放自如的演技，讓導演鄧安寧都直誇：「鍾欣凌就是鍾欣凌，沒有包袱只希望把戲演好，她掌握住了那種母親的寂寞失落，及她的偶像在她面前的那種憧憬，我覺得她呈現的非常的好，很觸動我。」《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》將於2023年1月13日在台上映。