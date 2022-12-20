鍾欣凌（左起）、法比歐、石知田、徐乃麟、鍾瑶。（東森提供）

東森明星旅遊實境節目《花甲少年趣旅行》，由徐乃麟、鍾欣凌、鍾瑶、石知田、法比歐搭檔的最新一集，將由膽大又熱愛戶外活動的法比歐安排超刺激的水槍「生存對戰」，徐乃麟得知石知田、鍾瑶都是線上射擊遊戲的愛好者後，立刻將2人納入旗下，不料最後卻上演戲劇性的大反轉，讓徐乃麟氣到頭上冒煙。

遊戲至尊「徐乃麟」與鍾瑶、石知田一組，法比歐帶領著鍾欣凌和工作人員一組，結果比賽不到3分鐘就結束，由一開場就毫不留情的法比歐組獲勝，這結局讓好勝又不服輸的徐乃麟無法接受，開始氣憤地表達自己的不滿，「我的彈藥打沒20發就聞到砲味，本來想說味道從哪飄過來的，結果竟然是我自己的！」氣噗噗地要求要再上訴一局，甚至還笑虧隊友鍾瑶：「妳不是說妳很厲害嗎？」一旁的鍾欣凌則打趣地說： 「一個在棚裡頭德高望重的人，在這裡居然頭上冒著粉紅色的煙，真的很不可思議。」

身為二寶媽的鍾欣凌，在安排行程時，特別大夥到屏東海生館，且與徐乃麟一搭一唱分享育兒經的部分。，以前經常帶小孩到海生館探索海底世界，館前的廣場更是孩子們最愛跑跳的地方，鍾欣凌笑說：「把他（小孩）搞累，晚上洗完澡就能秒睡，接下來就是爸媽獨處的Happy Hour！」資深爸爸徐乃麟表示，「爸爸媽媽再苦再累，只要小孩子高興，一切都好！」新手爸爸法比歐剛好藉此機會提早預習帶孩子出遊的場景。

擔任最後一天導遊的徐乃麟，表示自己很喜歡在出遊時做與當地有連結的活動，於是安排了一連串屏東最接地氣的職人體驗，不只要學習如何培育蜂后寶寶、瞭解「蜂農」的日常，還有在地人帶路的一日漁人行程—釣魚、挖貝、採蚵，讓旅伴們在旅行最後一天依舊玩好玩滿。下一趟行程將於1月7日播出，由「郭子乾、李翊君、郭書瑤、許孟哲」這組花甲少年帶各位深入探訪台灣最美麗的驚嘆號—「花蓮」。