為了回應美國《2023財政年度國防授權法案》納入友台條文，共軍東部戰區25日於台灣周邊進行軍演。官方的軍事宣傳攻勢一波波，東部戰區微博今日發布一段軍機軍艦的演練現場影片，也再度展示共軍「俯瞰中央山脈」畫面。此外，央視軍事於「2022年中國軍事大場面」短片中，也剪入8月圍台軍演片段。

共軍東部戰區今日於微博發布昨日於台灣周邊演練的現場影片，時長約為36秒。影片以一架戰機升空為開場，再展示一艘軍艦航行、艦上官兵遠望另一艘船隻畫面。

影片接著播出艦上一位中共海軍士兵的現場聲音：「台灣是中國不可分割的一部份，我們的行動就是維護台海和平穩定，我將採取一切必要反制措施。」短片最後是從軍機上眺望中央山脈的景象做結尾。

該影片的說明表示，「12月25日，中國人民解放軍東部戰區位台島周邊海空域組織諸軍兵種聯合戰備警巡和聯合火力打擊演練。這是針對當前美台升級勾連挑釁的堅決回應。戰區部隊將採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權和領土完整。」

央視軍事今日也於一部名為「2022年中國軍事大場面」短片中，剪入8月圍台軍演片段。影片稱8月軍演是共軍在台灣周邊「首次全要素演訓」，包括常規導彈首次穿越台灣、殲-20首次執行實戰背景下任務、首次在台灣東部設實戰射擊靶場等，並輔以軍演畫面。