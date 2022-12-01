台北市長當選人蔣萬安於選前辭去立委，留下北市第3選舉區（中山、北松山）立委懸缺，民進黨確定由壯闊台灣聯盟理事長吳怡農出戰補選，但國民黨部分人選仍難產，呼聲最高的台北市議員王鴻薇多次表態拒選，她今天早上接受資深媒體人朱凱翔專訪時，表示自己現在內心很糾結，若有些動搖，就是因為有人告訴她，此役若讓民進黨拿下，綠營士氣會為之一振，更是大打蔣萬安一個巴掌。

國民黨內部民調顯示王鴻薇最有勝算，但她多次表明不參與第3選區立委補選，仍屢遭點名，她昨日上午受訪時的立場最為強烈，表示自己若被黨中央強行徵召，不會選也不能選。

王鴻薇今早接受朱凱翔專訪，表示自己目前的立場還是不要選，強調會去議員就職，否則就無法說服選民，因這次議員選舉得了2萬5727票，參加立委補選實在講不通，「前面是選心酸嗎？」

王鴻薇表示，自己臉皮很薄，若她去登記參選，就得背負史上最快落跑的罵名，先前說過不選的事情也會被拿出來攻擊，她過不了那個坎。

王鴻薇說，先前黨祕書長黃健庭、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹以及國民黨主席朱立倫都有打給她，還找蔣萬安和她談，更說「這席有不能輸的壓力」，但她皆表明不參選，後續又擔心周三中常會她恐遭強制徵召，才選在周二晚間突擊發出聲明。

雖然不斷拒絕出戰，但王鴻薇也指出，自己真的不怕吳怡農，甚至已推演過怎麼攻擊吳怡農，若沒有選完立刻登記的問題，她一定會贏。

王鴻薇也坦言，若有些動搖，就是有人跟她說，這不是她一個人的事，如果讓民進黨搶下灘頭堡，士氣也會因此振奮，等同蔣萬安「選上市長後把本命區也丟了」，給了蔣一個巴掌，因此蔣萬安有這席不能丟的壓力，國民黨若沒有勝選，氣勢可能會中斷，自己現在立場實在很艱難，還在和「自我」抗爭中，這題對她而言真的好難。