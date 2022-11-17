警方查扣相關證物。（警方提供）

警方查扣相關證物。（警方提供）

新店警再破台版柬埔寨詐騙，成功營救被害人。(戴志揚翻攝)

新店警破台版柬埔寨詐騙豬寮 救出1名囚禁商旅豬仔

新北市警方再破一起獲台版柬埔寨詐騙案，新店分局獲報新店區中央路某商旅疑有求職遭囚禁情事，今（17）日凌晨集結重兵前往查緝，經逐一清查客房，當場查獲20歲陳姓、21歲張姓男子詐騙集團成員，成功救出53歲陸姓被害人，並循線逮捕由被害人轉為共犯的48歲許姓男子及26歲蘇姓女子兩名成員，查扣作案工具、毒品等證物，4嫌以妨害自由、毒品罪嫌送辦，另陸姓被害人因身上也藏毒，同樣依法送辦。

據了解，陸男子誤信高薪求職話術，昨天上午到新北市土城區面試，即遭詐騙集團控制行動，晚間10時許詐團成員欲將陸男轉移到新店區北宜路囚禁，到北宜路後陸男藉口買藥，趁機向藥局求救「我被控制行動了，請幫忙報警」，陸男行為令詐團成員起疑，遂又將陸男帶回土城。藥局向警方報案，警方隨即啟動偵察，調閱監視器循線到土城區學士路某民宅查緝。

警方至土城學士路某民宅攻堅時，詐團已有戒心，主嫌已先一步脫逃，並再將陸男轉移到新店中央路，現場僅剩蘇女在場，警方現場查扣BB槍、斧頭、棍棒、西瓜刀、帳簿等證物，並將蘇女帶回偵辦。

凌晨1時許陸男被帶到中央路商旅內後，由於手機並未被沒收，遂暗中傳訊息告知家人遭到囚禁，同時發送定位，家人急忙報警，警方即根據定位至中央路商務旅館攻堅營救被害人。

警方在旅館內逮捕控制被害人行動的陳、張2男，並順利救出陸男，陸男無明顯傷勢，查扣折疊刀1把、已吸食K菸1支、K他命1包、毒品咖啡包1包，手機等證物，另被害人陸男身上也藏有海洛因2包。警方擴大追查，今天上午前往北宜路二段某汽車旅館，再逮捕從被害人轉成詐騙共犯的許男。

偵訊後，警方將涉案4嫌依妨害自由、毒品罪嫌送辦，並持續追緝主嫌及其他共犯到案。