有網友在臉書發文，稱中壢發生火拚，被「閉路電視」拍到，警察來了好多。桃園警方澄清，指17日清查，桃園市轄區未有是類治安事件發生。發現該臉書帳號創辦以來，僅發過疑似聚眾案的圖文，研判為假帳號機率高，涉嫌散布假訊息。

警方表示，貼文影片模糊無法確認正確位置在哪裡，另影片左上方時間疑遭後製竄改貼上，加工手法較為粗劣。查該臉書帳號ID迄今僅上傳前述疑似聚眾案的圖文，研判為假帳號機率高，帳號使用人疑為使用一次性帳號，或殭屍帳號，意圖以假新聞方式混淆民眾視聽，營造治安不佳氛圍，涉嫌散佈不實訊息，致生民眾恐慌，影響公眾安寧。

桃園市警局表示嚴正聲明，勿於網路造謠發布假新聞、假消息，刑事責任部分，恐涉嫌刑法第151條恐嚇公眾罪以及社會秩序維護法第63條散布謠言，警方將調閱該「錢雅斐」相關資料，積極追查釐清。

警方提醒，適逢選舉期間，勿隨意轉傳未經查證屬實之假訊息，以免誤導民眾而造成恐慌，進而抹煞桃警團隊對治安之努力。