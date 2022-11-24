德國慕尼黑凱爾特人和羅馬人博物館（Celtic-Roman Museum）周二（22日）遭竊，竊賊僅花9分鐘便偷走483枚古金幣，價值165萬美元（折合新台幣約5100萬），且事前還先切斷當地網路，並癱瘓安全系統，警方不排除是有組織的犯罪團夥所為。

美聯社報導，巴伐利亞州警察局副局長利默（Guido Limmer）表示，犯案前竊賊先癱瘓安全系統，並破壞距離博物館不到一公里的電信中心，切斷當地網路，在行竊的過程中警報完全沒有動靜。

根據博物館紀錄顯示，竊賊在凌晨1點26分時打破展示櫃，偷走483枚凱爾特古金幣，接著在凌晨1點35分逃之夭夭。利默表示，竊賊在這短短九分鐘內，打破了展示櫃玻璃，偷走珍藏。

利默說，這起搶案與德勒斯登（Dresden）遭竊的珠寶以及柏林的金幣有相似之處。他補充，「我們無法確定兩者間是否有關連，但會徹查所有可能」。

巴伐利亞州科學和藝術部長布盧姆（Markus Blume）認為，這很明顯非一人所為，而是有組織性的犯罪案件。

這些古金幣可追溯至約公元前100年，1999年在曼興鎮（Manching）一處古代定居點所挖掘到，國際刑警組織和歐洲刑警組織已接獲報案，成立20人特別調查小組展開追捕。

凱爾特人寶藏對當地乃至全歐洲都有巨大的價值，現在最擔憂的是，竊賊將那些古金幣全部融化，這等同讓其文化價值付之一炬，按照當前市況，單純黃金僅值約26萬美元。