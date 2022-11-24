黃男被警方依公共危險、毀損、傷害等罪嫌移送。（警方提供）

新北市新莊區日前發生一起縱火案，1名26歲黃姓男子涉嫌將汽油裝入鋁箔包後朝停放在騎樓的機車潑灑，再持打火機點燃，造成5輛機車燒毀，並波及周邊機車數輛，另外從騎樓上竄的濃煙，也造成3名住戶吸入濃煙而送醫。警方深入調查後，於昨（24）日下午將黃嫌拘提到案，依公共危險、毀損、傷害等罪嫌送辦。

這起火警發生於上周五（18日）凌晨2時許，警方接獲辦案，稱新莊幸福路某騎樓發生火警，並有數台機車起火燃燒，警消到場搶救，同時樓上有3名民眾因吸入濃煙感到身體不適送醫，另有一名男性移動機車時，雙手遭到輕度灼傷。

警消方火勢撲滅後，立即調閱周邊監視器展開調查，發現一名男子在案發前於現場逗留，並且手上持有打火機及飲料杯，經分析比對後，查出該嫌疑人為26歲黃姓男子，因涉嫌重大，警方於當天向新北地檢署聲請拘票獲准，並於昨日下午3時許，於新莊中安街附近的公園將黃男拘提到案。

經警方調查，黃男目前無業，經濟來源完全仰賴家中，他向警方坦承犯案，辯稱因為睡不好導致心情不佳所以才犯案。全案多名被害者向黃男提出告訴，警方訊後依公共危險、毀損、傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方目前正在聲押當中。