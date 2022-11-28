高雄市小港區稍早發生砍人事件，一名男子今日上午約莫9時許，在漢民路的早餐店內吃早餐，不料被一名男子持刀砍傷。據了解，被砍男子的雙腳遭砍傷，意識不清送往小港醫院急救。此外，持刀砍人男子已逃逸現場，警方正擴大調閱周邊監視器，循線逮捕犯嫌中。