高雄男吃早餐遭砍傷雙腳 凶嫌犯案後逃逸 警全力緝捕中 10:552022/11/28 中時 崔正綱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小港男今日上午吃早餐遇襲，雙腳砍傷送醫，小港警分局正全力緝捕兇嫌當中。（摘自Google Map） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市小港區稍早發生砍人事件，一名男子今日上午約莫9時許，在漢民路的早餐店內吃早餐，不料被一名男子持刀砍傷。據了解，被砍男子的雙腳遭砍傷，意識不清送往小港醫院急救。此外，持刀砍人男子已逃逸現場，警方正擴大調閱周邊監視器，循線逮捕犯嫌中。 影》女竊嫌拒捕多次衝撞警車 警小路包夾逮捕 逃逸3年移工見警就躲 裝按摩仍被識破 少年公園聊天遭砍傷 警3小時逮人移送地檢署 #砍傷 #早餐 #監視器 #逃逸 #警方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 再破台版柬埔寨詐團 主嫌逃逸 04:102022/11/18 社會新聞 高雄2起校園暴力 10人涉案遭調查 04:102022/11/14 地方新聞 岡山驚傳死亡車禍 大貨車肇事逃逸 警方展開追查 10:512022/11/15 社會 失聯女移工逃3317天 一張照片被識破 遭逮雙手合十哀求 11:472022/11/06 社會 嫩妹遭騙進房硬上急喊「先培養感情」 色狼撐久尿急被她跑了 15:212022/11/24 社會 酒駕男猛撞遊客釀1死1傷落跑 遭逮酒測0.95竟2萬交保 09:392022/11/08 社會 驚險畫面曝！警連開22槍擋不住 BMW車「衝撞11次」逃逸 17:432022/11/22 社會 高市首創檢舉酒駕 最高獎勵金3000元 04:102022/11/05 地方新聞 拒盤查遭警開22槍 竹縣通緝犯駕車殺出血路逃280公里仍遭逮 16:452022/11/24 社會 好友因抖音翻臉！他率3煞闖新北大樓砍人 反遭屋主斷手筋 00:112022/11/17 社會 騎士拒檢逃逸害警摔傷 妨害公務判刑4個月 19:452022/11/10 社會 4惡煞闖新北民宅伏擊 遭砍屋主「肚破腸流」奪刀反擊 20:172022/11/16 社會 疑坐霸王車還砍傷司機 淡水警30分內迅速逮兩嫌 15:142022/11/22 社會 百G影像加3千張「裙底照」 高雄偷拍狼落網又犯辯：國考落榜壓力大 11:102022/11/17 社會 抓到了！通緝犯駕車撞警遭開22槍逃逸 今高雄落網 13:272022/11/24 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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