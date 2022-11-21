來自高雄劉姓女子昨與丈夫駕車赴合歡山，未料倒車力道過大，車子衝出懸崖，被邊坡草堆樹木卡住，以致半個車身呈現傾斜狀態，吊掛在懸崖旁，畫面相當驚險。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

來自高雄劉姓女子昨與丈夫駕車赴合歡山，未料倒車力道過大，車子衝出懸崖，所幸被邊坡草堆樹木卡住，順利撿回一命，不過半個車身呈現傾斜狀態，吊掛在懸崖旁，畫面相當驚險，而劉女最後在警方利用拖吊繩勾住車輪下，順利從車內脫困。

劉女昨與丈夫駕車到合歡山，並在車內等待攀登合歡北峰的先生下山，不過等待過程中，不耐太陽直曬，便欲移動車輛至其他停車場避陽，不過當她移動車輛至避車道出口時，恰巧有另一部車要駛入避車道內，劉女遂倒車禮讓，未料倒車力道過大，車輛直接衝出後方懸崖邊，所幸一半車身被邊坡草堆樹木卡住，呈現右傾的傾斜狀態，未墜崖。

卡在車內的劉女不敢輕舉妄動，擔心一有動作車輛恐直接墜崖，新城警分局合歡派出所獲報後，隨即趕赴現場救援，先用拖吊繩勾住車輪，待車體穩固後，再開啟車門攙扶劉女離開傾斜的車輛。

員警救出劉女後，見她驚魂未定，頻頻發抖的樣貌，先將她載回派出所安置，並等待其丈夫歸來，車輛則委託拖吊業者拖吊，約當天晚間8點半脫離懸崖，所幸最後人車均安，夫妻也不斷向警方道謝，並連夜開回高雄。