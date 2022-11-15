後車的4男1女肇事逃逸後又返回現場，竟當場與拍攝的記者起衝突，一男飆髒話吼「拍什麼東西啊」並推倒一名記者，另一男衝上前不斷嗆聲。（警方提供）

李姓男子14日深夜駕駛BMW在信義區夜店酒駕撞死前車王姓駕駛，他疑似是與後方另輛BMW競速，後車4男1女肇事逃逸後返回現場，竟當場與拍攝採訪的記者起衝突，一男飆髒話吼「拍什麼東西啊」並推一名記者撞牆，另一男則衝上前不斷嗆聲，影片曝光網友說「警察不是平常很兇」、「警察真和善」。

記者爆料網曝光多段事發畫面，其中一段是第3台車的乘客陳男逃逸後又搭計程車回到事發地，他見現場有媒體拍攝，直接衝上前推倒記者，一名藍衣服的記者被推向牆壁跌倒，拍攝者見狀大喊「幹什麼東西」，另一名短褲男則朝他衝來吼「再拍啊！你最好不要再拍！拍什麼東西啊」，約有3名男子狂嗆人。

後車的4男1女肇事逃逸後又返回現場，竟當場與拍攝的記者起衝突，一男飆髒話吼「拍什麼東西啊」並推倒一名記者，另一男衝上前不斷嗆聲。（翻攝自記者爆料網）

後車的4男1女肇事逃逸後又返回現場，竟當場與拍攝的記者起衝突，一男飆髒話吼「拍什麼東西啊」並推倒一名記者，另一男衝上前不斷嗆聲。（警方提供）

其他網友發現過程中警方僅輕聲制止男子不要動手，留言「警察真和善，要不要順便請他喝水」、「警察不是平常很兇」、「槍是帶假的嗎」、「他X的警察真的很沒用」、「槍是帶假的嗎」；而另名酒駕撞死人的李男則是作勢毆打員警，完全不理會事故，員警朝李男大腿連開2槍，經送醫並無生命危險。

警方表示，李男除酒後駕車，又與第三台車競速，已涉犯以他法正生往來之危險因而致人於死罪嫌，並在李男身上起出一把摺疊刀，涉犯非法持有刀械，另曾男涉犯妨害公務，第三台車陳姓男子推倒記者涉犯傷害罪，警方現仍在釐清8人涉犯刑事責任，其中第一台車駕駛王男已死亡，將報請檢察官相驗。