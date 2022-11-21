APEC泰國峰會圓滿落幕，我國領袖代表張忠謀等一行20日返抵國門，總統府21日預計安排APEC領袖返國記者會，由張忠謀親自向國人說明此行成果。張忠謀在國際記者會上對此行表現及成果感到滿意，此次正式雙邊會談包括美、日、星三國領袖外，21位領袖及領袖代表，一半以上他都有見到並交換意見，台灣半導體更是場邊會議及外媒關注話題。

張忠謀等APEC代表團搭乘長榮航空專機，20日下午4時返抵桃園國際機場，外長吳釗燮與國安會秘書長顧立雄親自前往接機。總統府預計21日上午10時45分安排記者會，請張忠謀親自分享此行成果，APEC雙部長代表團成員如行政院政委鄧振中、國發會主委龔明鑫、夫人張淑芬等人，以及總統府、外交部高層都會陪同出席。

張忠謀此行成果豐碩，從一場國際記者會擠進30家媒體，外媒占了2/3，規模前所未見，即可窺見。據悉，他出席正式領袖峰會中的演講內容，盡力闡述總統蔡英文交付三項任務，其中也觸及台灣半導體發展議題，不排除明天在記者會上進一步說明。