2020亞太經濟合作會議(APEC)落幕，行政院政務委員鄧振中強調，與會期間他和美國貿易代表戴琪談及「台美21世紀貿易倡議」時，雙方對此都感到非常滿意，下次開會時間與地點將維持彈性，我方希望在台北舉行，但「萬一不行，我們也願意過去」，台灣目前仍希望年底前能簽定台美BTA（雙邊貿易協定）。

鄧振中今出席行政院會後記者會時表示，APEC是一個很好的機會讓台灣可以和各國討論事情，在第二天與大家共同在一個房間內看領袖會議進行情況，所以有很多機會跟其他國家部長談事情，而談的主要重點有3項，包括「新南向政策」推動、與各國關係增進方法、爭取各國支持我國參加CPTPP。

鄧振中說，這次APEC會議除墨西哥外，多數的CPTPP會員國都有代表出席，各國立場相當一致，要先把英國入會案處理完，希望藉此證明CPTPP新入會國可以滿足高標準，其他正在等待的國家，但英國入會案還需要一點時間，等該案處理後，才會審查其他國家的入會申請案。

鄧振中指出，這次與美國貿易代表戴琪的會面機會相當多，現在最重要的工作就是「台美21世紀貿易倡議」的談判，檢討從今年6月開始推動這件事情後，到目前為止的進展，雙方都相當滿意，中間有很多次工作會議討論，上上個星期在紐約進行談判，雙邊有較長的時間意見交流。

至於下次「台美21世紀貿易倡議」的開會時間，鄧振中透露，目前時間尚未做出決定，將留給兩邊談判人員找適當時機，不過維持彈性，同時雙方也都一致認為應該要盡快展開第二次的談判，也期望可以盡快獲得成果。

對於地點部分，鄧振中強調，他告訴向美方表達希望可以來台北開會，不過還是維持可討論的空間，假設美方能過來當然是最好，但了解美國在亞洲地區推動很多工作計畫進行，萬一不行，我方也相當願意過去。

針對台美簽署「雙邊貿易協定」（BTA）進度，鄧振中則表示，這個目標還是存在，但實際狀況還是要等談判進度結果。