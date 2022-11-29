歐盟各國政府在周一未能就俄羅斯原油進口價格的上限達成一致性協議，因為波蘭堅稱，為了削弱俄羅斯資助戰爭的能力，此一上限必須低於G7集團所建議的水準。

一名歐盟外交官表示，儘管價格上限的機制將在12月5日生效，但是至今仍沒有確定新的上限談判日期。

波蘭外交官表示，如果到下周一仍未就G7集團的價格上限主張達成協議，歐盟將採取在5月底已達成的更嚴厲措施：從12月5日起禁止所有俄羅斯原油進口，以及從明年2月5日起禁止石油產品進口。

G7集團國家已經提議放寬歐盟禁令，以保持全球經濟的石油供應穩定，因為俄羅斯供應全球約10%的石油。

G7集團提議將油價上限定在每桶65美元至70美元之間，但波蘭和其它一些國家辯稱，這不會傷害到俄羅斯，因為俄羅斯原油價格已經在63.50美元，低於該區間。

由於俄羅斯的石油生產成本估計在20美元左右，讓莫斯科從石油出口中獲得了鉅額利潤，並得以資助對烏克蘭的戰爭。因此波蘭、立陶宛和愛沙尼亞等強硬立場國家一直力推價格上限應在每桶30美元。

馬爾他、塞普勒斯和希臘擔心G7的上限提議過低，將衝擊大型航運業者。

此外由於全球主要船運和保險公司都位於G7國家，因此對俄油上限的實施，將讓莫斯科難以以高於上限的價格出售石油。