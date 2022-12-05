京城銀(2809)公布2020年11月自結合併淨收益創11.79億元新高，月增達近1.21倍、年增達29.68％。稅前淨利6.56億元，月增達近1.35倍、年增達44.03％，稅後淨利5.34億元，月增達2.51倍、年增達33.49％，稅前每股盈餘0.59元、稅後每股盈餘0.48元。

其中，京城銀11月利息淨收益4.7億元，月減4.7％、年減3.18％。手續費淨收益1.83億元，月減7.22％、但年增達15.93％。其他淨收益5.05億元，較10月虧損1.66億元大幅轉盈、年增達1.02倍，主要受惠金融資產評價利益回沖達4.92億元挹注。

京城銀表示，美國聯準會利率決策和通膨數據的拉扯為今年最大影響要素，11月初聯準會主席鮑爾的談話依舊維持鷹派，但11月中公布的CPI和PPI等通膨數據漲幅均低於市場預期，帶動11月資本市場一波反彈，金融資產評價利益挹注京城銀11月獲利表現。

不過，京城銀前11月自結合併淨收益46.23億元、年減達49.75％，為近11年同期低點。稅前淨利24.14億元、年減達68.74％，稅後淨利17.82億元、年減達73.42％，稅前每股盈餘2.16元、稅後每股盈餘1.59元，均續處近12年同期低點。

其中，京城銀前11月利息淨收益55.45億元、年增8.59％，手續費淨收益20.42億元、年增6.02％，核心業務維持穩健成長。不過，其他淨虧損達29.63億元，較去年同期收益21.67億元大幅轉虧，主因資本市場動盪加劇導致金融資產評價損失增加，加上認列俄債減損。

京城銀表示，總體政經環境資訊仍多空交雜，但京城銀因應外在環境變動，向來能靈活調整策略並即時提供客戶所需服務，今年前11月放款仍年增近15％。截至11月底逾放比0.02％、逾放覆蓋率9526.72％、全體放款覆蓋率1.5％，維持優於國銀平均的高水準表現。

展望後市，國際景氣降溫連帶影響台灣出口動能下降，惟隨著口罩逐步解禁，國內經濟活動有望更活絡，美台政局不確定性降低將有助穩定市場信心。然烏俄戰爭尚未底定，歐盟和G7將對俄羅斯出口原油實施價格上限，將是新一波政治角力、並對能源市場產生重大影響。