年關將近，勞保紓困貸款開辦！勞保局公布勞保紓困貸款辦法，將從今年12月26日至明年1月7日間至土地銀行申請，民眾可透過臨櫃、網路或郵遞申請，只要符合相關資格最高可借款10萬元，但因為中央銀行多次升息，勞保紓困貸款利率也提升至1.718％，前6個月每月需繳利息143元，自第7個月開始每月繳本息3408元。

據統計，近年申請勞保紓困貸款勞工約有7萬至9萬件不等，每年約撥款70億至90億之間。勞保局近日公告指出，勞保紓困貸款總額度200億元為原則，且每人最高貸款金額為10萬元，自撥款日起為年息1.718％，並由勞工保險局報勞動部於每年1月及7月第1個營業日，按勞工保險基金定存平均年利率加計代辦銀行手續費率公告調整，並自調整日起按調整後年利率計算。

勞保局指出，民眾可在12月26日至明年1月7日間向土地銀行所屬分行或其委託金融機構申請，並可採臨櫃、網路或郵遞申請，只要符合生活困難需要紓困、參加勞工保險年資滿15年、無欠繳勞工保險費及滯納金及未曾借貸勞保紓困貸款，或曾借貸已繳清貸款本金及利息等條件，即可申請，但已請領老年給付、終身無工作能力失能給付或向其所屬機關請領勞工保險補償金者，不得申請，而申辦勞保紓困貸款無需繳交任何費用。