因應近來申辦護照人潮，外交部領事事務局副局長陳尚友今天宣布，從明年1月3日起，製作核發護照天數將從原本4天延長至6天，若有急件需求者仍可額外繳交規費辦理。

陳尚友說，民眾出國旅遊心切，申辦護照量屢創新高，領務局台北辦公室12月迄今收件11萬件，對比之下，今年1到8月收件量總計20萬件。

陳尚友說，鑑於近期護照申請量實在太大，已超過外交部領務人員負荷量，考量勞工權益及相關法規，明年1月3日起，核發護照天數將從原本4天延長到6天。

陳尚友強調，台灣的護照核發效率在全世界仍是「前段班」，各國也都有因疫情延長護照核發天數的做法。比如美國將護照核發天數從4到6週延長到6到9週。此外，像是韓國平均核發天數約7到10天，日本是6天到7天，領務局做出調整，希望將衝擊降低到最小，若民眾真有急需申辦護照，仍能繳交規費申請「速件處理」。

陳尚友呼籲民眾若沒有急著要出國，可以延後申辦護照或委託旅行社申辦，第一次申辦護照者可到全國各戶政事務所申辦，以節省大家等待的時間。