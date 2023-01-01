針對民進黨立委范雲宣稱「女人不是不當兵，是法律讓女人沒資格服兵役！」將提案修《兵役法》讓女人也可以當兵。國民黨立委洪孟楷在《TVBS戰情室》節目指出，綠委佔國會多數要過什麼案都能過，但是過去都沒說要修法，現在根本只是要模糊義務役延長一年的焦點，民眾關心兵役延長的重點，還是在於訓練的內容、以及能否達到延役的目的，更重要的是，政府的責任、國家領導人的優先考量，還是要避戰而不是作戰！

洪孟楷指出，數據會說話，2022年軍中女性官兵就已超過2萬6000人，比例達15.6％，不下於美軍的規模，所以台灣女性不是綠委說的不當兵，所以不要用女性也要當兵來模糊義務役延長為一年的焦點，而是未來兵役改革的訓練內容還是刺槍術嗎？還是掃地掃落葉嗎？訓場跟設備以及訓練方法是否都能與時俱進？

洪孟楷強調，尤其是對於作戰主力的志願役官兵，應著重提高軍人的待遇跟國軍的光榮感，否則義務役薪資2萬6千塊，但志願役一個月卻只有3萬5千塊，兩者只差一萬多情況下，會讓國軍募兵情況增加還是減少？國家領導人還是必須謹記，戰爭沒有贏家，備戰全民支持，但避戰才是政府的責任與最優先的考量！

洪孟楷最後也疾呼，「勿用女性當兵模糊延役一年焦點，國家領導人優先考量除了避戰還是避戰！」