★分析

LPL Financial首席全球策略師Quincy Krosby在提到周四公布的請領失業金人數報告，尤其是續領失業金人數可能是觸發美股反彈的催化劑時表示：「美股連日遭到拋售，很容易就會出現溫和反彈，我們再度回到了壞消息就是好消息的情況」。

分析師認為周五公布的PPI和密西根大學消費者信心指數可能決定周四的反彈行情能否持續下去。Ziegler Capital Management首席市場策略師Wiley Angell表示，市場必須適應這樣一個事實，即我們正在從一個基於財政和貨幣激勵政策的經濟轉向一個以基本面為基礎的經濟，這正是我們目前要努力克服的問題。

★類股

標普500指數11大類股漲多跌少，僅通訊服務類股（跌0.50%）和能源股（跌0.46%）收黑。科技股漲1.59%，漲幅最大；其次為非必需消費類股漲1.05%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大漲5.62%，收在7,073.62點。

★重磅股

重量級科技股僅谷歌母公司Alphabet和特斯拉收黑，終場分別跌1.30%和0.34%。蘋果漲1.21%，微軟漲1.24%，亞馬遜漲2.14%，Meta上漲1.23%，網飛漲0.60%。

道瓊指數成分股方面，Nike漲2.80%，漲幅最大；其次為思科漲1.68%、波音漲1.46%。高盛跌0.51%，跌幅最大。

主要晶片股全面收高，輝達漲6.51%，恩智浦漲4.59%，高通漲2.99%，美光漲2.56%，應用材料漲2.36%，德州儀器漲1.50%，超微漲0.47%，英特爾漲0.39%。

★焦點股

Activision Blizzard跌1.54%，收在74.76美元。美國聯邦貿易委員會（FTC）對微軟提起反壟斷訴訟，以阻止微軟以690億美元收購該遊戲發行商。

電子遊戲實體零售商GameStop大漲11%，其上季營收下滑且現金部位銳減，但虧損較前一年同期縮小，以及加密貨幣交易所FTX倒閉造成的衝擊有限。

特斯拉跌0.34%，收在173.44美元。彭博社周四援引消息人士報導，特斯拉最快將自下周一起縮短上海廠的生產班次，並延後部分新員工的報到時間。

亞馬遜漲2.14%，收在90.35美元。該電商巨頭跟進短影音分享熱潮，推出類似抖音（TikTok）平台上的圖片或影片帶貨功能「Inspire」，盼透過網紅行銷學刺激用戶的血拚力道。

莫德納（Moderna）漲3.2%，該疫苗製造商同時針對新冠原始病毒株和Omicron亞變體病毒的新世代疫苖獲美國食藥管理局（FDA）授權用於年僅6個月大的幼童。輝瑞亦獲得類似的批准，股價上漲3.1%，其合作夥伴BioNTech在美上市股票收漲5.6%。

博通盤後漲逾3%，該公司上季獲利和本季財測優於市場預期，並宣布調升現金股利。

★台股ADR

台積電ADR漲1.97%，收80.80美元，換算台股價格為495.87元。

聯電ADR漲0.42%，收7.19美元，換算台股價格為44.13元。

日月光ADR漲1.20%，收6.74美元，換算台股價格為103.41元。

中華電信ADR跌0.69%，收36.22美元，換算台股價格為111.14元。