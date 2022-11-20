台東巴姓男子墜崖死亡，遺體今天由搜救人員運送下山。（民眾提供）

台東縣金峰鄉嘉蘭村巴姓男子長期照顧失智父親，及3名小孩，是村裡的孝子，日前獨自上山後失聯，部落青年出動尋找，發現巴男疑似失足墜崖，已沒有生命跡象，消防人員與民間搜救團體今天抵達失事現場，將遺體運送下山，族人依循傳統在事發地點每30分鐘鳴槍，告知巴男大家都在關心他。

嘉蘭村村民表示，零工維生的40多歲巴男平常很孝順，除了長期獨自照顧失智的父親以外，還要照顧3名小孩，最大的讀國小四年級，最小的幾個月大。

前幾天因為心情鬱悶，獨自前往父親山上農作的地方釋放壓力，沒想到一去就好幾天失去音訊，家屬發現後，便部落青年開始上山尋找，沒想到發現時巴姓男子疑似失足掉落山崖，已失去生命跡象。

消防人員今天結合民間救難團體台灣國際緊急救難總隊人員步行約2個半小時到達事故地點，將巴姓男子運送下山，等待檢察官相驗死亡原因，部落青年們為了讓巴男子知道大家都在關心他，依循傳統在事發地點每30分鐘鳴槍告慰往生者，現場一片哀淒。