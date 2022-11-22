汪小菲昨(21日)連番開砲前妻大S和大S一家，並揚言今將來台和大S正面對決，媒體詢問到S媽目前狀況，她透露在身邊工作人員通知下已經確認此事，至於是否決定好談判地點？S媽說她不確定女兒會怎麼安排，但她不建議讓汪小菲回大S家，應該會到S Hotel見面是比較正確的決定。

因沒付家用被大S提告，汪小菲昨索性爽快認了不想要再付家用及電費，更拋出去年11月至今年所付出的費用明細；汪小菲震撼發言一出，使S媽受訪時表示，昨接到張蘭的罵人音訊，讓她傻眼，汪小菲則喊話前岳母，直說：「徐媽媽，我夠給你們一家留面子了，命是誰救回來的？」

汪小菲更幫媽媽張蘭說話：「不罵你我都不答應。你再逼逼，再逼逼把你家這點噁心事兒全說出來好嗎？尤其是你小女兒就她跳的歡，她是踩在她姐腦袋上的小丑。」又力挺張蘭怒罵前丈母娘，「罵你沒毛病」，並指小S吃安眠藥，種種指控令汪小菲坦言崩潰，被踩到底線，揚言今天就會回台北把話當面說清楚。

據《三立新聞網》報導，被問到是否準備好和前女婿對戰？S媽稱她要吵架可能吵不贏，無奈看待即將發生的衝突，至於是否會讓汪小菲進大S家，她認為讓大S和身邊的人到S Hotel可能比較適當，因為有些人白天可能還要上課，又問S媽是否會原諒汪小菲？她回應只會把汪小菲當是「沒有禮貌的人」，雙方不是仇家，也沒深仇大恨。