中山分局大動作臨檢轄內酒店，上百名公關小姐排排站等待查驗身分。（胡欣男攝）

台北市警察局中山分局6日凌晨大規模臨檢轄區酒店及網咖，其中警方臨檢一間酒店，湊巧遇上世足主題夜，店內聚集上百名穿著禮服的火辣酒店小姐，少爺與員工則穿著足球裝與客人同樂世足慶典。

北市警方為維護治安，中山分局6日凌晨針對轄區內黑幫經營等行業展開大規模臨檢，其中林森北路、錦州街口一家大型禮服酒店遭臨檢時，正好遇上該店的世足主題夜，現場約有130名公關小姐上班，少爺與員工則穿著足球裝，陪同客人沉浸世足賽的熱血氛圍中。

中山分局長許頌嘉受訪指出，針對轄區黑道幫派組織圍事的大型飲酒店及不法分子易聚集滋事的網咖等治安要點及治安顧慮路段，動員警力，以區塊封鎖方式，運用巡邏、臨（路）檢及攔檢等攻勢勤務，實施高強度威力掃蕩。

北市警局自5日起，不定時、不定點運用優勢警力，實施擴大臨檢，藉此打擊黑道幫派滋事分子等犯罪組織，並即時遏止幫派囂張氣焰，宣示強力執法的決心與態度。

中山分局表示，面對黑道幫派組織，警察機關絕不妥協，絕不容忍，呼籲黑道幫派分子切勿心存僥倖，並將持續貫徹實施「三打掃黑」策略：一打：迅速緝獲滋事份子。二打：打擊作亂團體掃蕩活動據點。三打：連坐檢肅成員切斷金流源頭。