33歲大陸超模奚夢瑤與已故賭王何鴻燊的四房兒子何猷君結婚後，先後誕下一雙兒女，為何家湊成一個「好」字，當時傳出四太太梁安琪大手筆送上5億港幣(約台幣19億)豪宅作為獎勵，對媳婦相當慷慨，如今更有網友在酒店巧遇梁安琪帶著奚夢瑤巡視旗下酒店，被外界解讀為將放手兒媳接掌事業。

有粉絲日前在微博PO文表示，他們是在澳門酒店「THE KARL LAGERFELD」的大廳巧遇梁安琪和奚夢瑤，看似忙於帶兒媳巡視自家酒店，不過該粉絲描述，梁安琪雖然身為豪門太太，遇到粉絲要求合照來者不拒，態度非常親民：「雖然平時只是見過照片，但還是一眼就認出本人來啦！人很Nice！」，而後來奚夢瑤也跟著入鏡，見到後誇她身材保持很好「雖然戴著口罩，但她真的又瘦又白哦」。

粉絲誇四太太梁安琪的態度親民。(圖/微博)

對此，其他網友留言稱梁安琪應有意讓奚夢瑤接手酒店：「看來這次奚夢瑤豪門地位穩了，這是準備接手酒店管理啊」、「奚夢瑤為何家生下首名孫子，又是超模，幫忙接管酒店相當適合啊」、「梁安琪對奚夢瑤態度一直挺好，會有今天也是預期之中的事」。

奚夢瑤2019年嫁給何猷君後，同年生下第五代長孫Ronaldo，何猷君沿用了賭王何鴻燊的「燊」字，將中文名取為「何廣燊」，寓意相當深遠，而據傳當時梁安琪送上價值5億豪宅(約台幣19億)給夫妻倆，之後奚夢瑤再度產下女兒後，外界都相當好奇又會獲得什麼好禮。